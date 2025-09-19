Скидки
Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Вахания отмечал победный гол, Угальде целовал Солари. Фото поражения «Спартака» в Кубке

18 сентября на «Лукойл Арене» в Москве прошёл матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» принимал «Ростов». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Лучшие кадры матча «Спартак» – «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Счёт в матче на шестой минуте открыл спартаковец Манфред Угальде, которому ассистировал Пабло Солари. У ростовчан отличились Даниил Шанталий (54-я минута) и Илья Вахания (88). Две голевые передачи сделал Андрей Лангович.

Команда Деяна Станковича с семью очками располагается на второй строчке в группе С. «Ростов» под руководством Джонатана Альбы набрал три очка и идёт последним в таблице.

