«Игра закончилась после 60 минут». Тренер «Кайрата» — о разгромном поражении в дебюте в ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился мыслями о разгромном поражении в матче 1-го тура общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом». Встреча, которая является дебютной для казахстанской команды в основном этапе главного еврокубкового турнира, завершилась со счётом 1:4.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44'     2:0 Тринкан – 65'     3:0 Сантос – 67'     4:0 Кенда – 68'     4:1 Эдмилсон – 86'    

«Это печальный результат для нас. Не столько из-за пропущенных голов, сколько из-за того, что мы пропустили три гола за пять минут. В первом тайме мы были очень сосредоточены на своей цели. В перерыве мы внесли некоторые коррективы. В первые 15 минут второго тайма мы играли так, как и должны были. Однако для нас игра закончилась после 60 минут. Теперь пора двигаться дальше и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Уразбахтина sport.kz.

В следующем туре португальская команда встретится с «Наполи» (1 октября), а казахстанский клуб сыграет с мадридским «Реалом» (30 сентября).

