«Нужно быть более зрелыми». Конте – об ошибке «Наполи» в матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о поражении команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:0). «Наполи» с 21-й минуты играл в меньшинстве.

«Это такие матчи, где в итоге тебя вынуждают обороняться. Мы пропустили как раз тогда, когда попытались пойти в высокий прессинг после вбрасывания. Это была ошибка. Нашей изначальной идеей было прессинговать и вступать в единоборства, но когда остаёшься вдесятером, нужно защищаться и надеяться на контратаку.

Мы не хотели этого, но пришлось. Когда мы попробовали сыграть выше, то пропустили. Это было излишней щедростью. Нам нужно быть более зрелыми, понимать ситуации — когда не стоит идти в прессинг, если ты играешь в меньшинстве 10 против 11.

Поэтому я и говорю, что всё равно доволен менталитетом ребят. В прошлом сезоне мы почти никогда не оставались вдесятером, так что это был первый такой тест, да ещё и против сильнейшего соперника. Я увидел позитивные моменты — то, как мы приехали сюда с желанием играть на равных», — приводит слова Конте Football Italia.

В следующем туре Лиги чемпионов «Наполи» проведёт матч со «Спортингом».