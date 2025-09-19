Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор разгромного поражения «Кайрата» от «Спортинга» в дебютном матче общего этапа ЛЧ

В ночь с 18 на 19 сентября на поле стадиона «Жозе Алваладе» в столице Португалии Лиссабоне завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и казахстанским «Кайратом». Встреча закончилась разгромной победой португальцев со счётом 4:1.

В составе победителей голами отличились Франсиску Тринкан (дубль), Алиссон Сантос и Жеовани Кенда. Единственный мяч в составе казахстанской команды забил Эдмилсон. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре португальская команда встретится в гостях с итальянским «Наполи», а казахстанский клуб сыграет на своём поле с мадридским «Реалом».

