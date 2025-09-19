Скидки
Спортинг — Кайрат — 4:1, видеообзор матча ЛЧ, голы: Тринкан, Кенда, Сантос, Эдмилсон, пенальти, Калмурза, 18 сентября 2025

Видеообзор разгромного поражения «Кайрата» от «Спортинга» в дебютном матче общего этапа ЛЧ
В ночь с 18 на 19 сентября на поле стадиона «Жозе Алваладе» в столице Португалии Лиссабоне завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и казахстанским «Кайратом». Встреча закончилась разгромной победой португальцев со счётом 4:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44'     2:0 Тринкан – 65'     3:0 Сантос – 67'     4:0 Кенда – 68'     4:1 Эдмилсон – 86'    

В составе победителей голами отличились Франсиску Тринкан (дубль), Алиссон Сантос и Жеовани Кенда. Единственный мяч в составе казахстанской команды забил Эдмилсон. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре португальская команда встретится в гостях с итальянским «Наполи», а казахстанский клуб сыграет на своём поле с мадридским «Реалом».

«Игра закончилась после 60 минут». Тренер «Кайрата» — о разгромном поражении в дебюте в ЛЧ

