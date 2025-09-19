Разгромное поражение «Монако» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов
«Брюгге» одержал разгромную победу в матче с «Монако» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Брюгге и завершилась со счётом 4:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
4 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Трезольди – 32' 2:0 Оньедика – 39' 3:0 Ванакен – 42' 4:0 Диахон – 75' 4:1 Фати – 90+1'
За «Брюгге» забивали Николо Трезольди, Рафаэль Оньедика, Ханс Ванакен и Мамаду Диахон. Единственный гол в составе «Монако» забил Ансу Фати. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участие в этой встрече из-за травмы.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем матче «Брюгге» встретится с «Аталантой» а «Монако» сыграет с «Манчестер Сити». Матчи пройдут 30 сентября и 1 октября соответственно.
