Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Разгромное поражение «Монако» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов

Разгромное поражение «Монако» — в видеообзоре матча Лиги чемпионов
Комментарии

«Брюгге» одержал разгромную победу в матче с «Монако» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Брюгге и завершилась со счётом 4:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
4 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Трезольди – 32'     2:0 Оньедика – 39'     3:0 Ванакен – 42'     4:0 Диахон – 75'     4:1 Фати – 90+1'    

За «Брюгге» забивали Николо Трезольди, Рафаэль Оньедика, Ханс Ванакен и Мамаду Диахон. Единственный гол в составе «Монако» забил Ансу Фати. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участие в этой встрече из-за травмы.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем матче «Брюгге» встретится с «Аталантой» а «Монако» сыграет с «Манчестер Сити». Матчи пройдут 30 сентября и 1 октября соответственно.

Материалы по теме
Уникальное достижение Холанда и три разгрома. Итоги дня в Лиге чемпионов. Видео
Уникальное достижение Холанда и три разгрома. Итоги дня в Лиге чемпионов. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android