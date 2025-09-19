Скидки
Главная Футбол Новости

«Зачем он на поле? Ему бы провериться у окулиста». Радимов — о судье игры ЦСКА — «Балтика»

«Зачем он на поле? Ему бы провериться у окулиста». Радимов — о судье игры ЦСКА — «Балтика»
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов подверг жёсткой критике судейство матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, где ЦСКА уступил «Балтике» в серии после матчевых пенальти (1:1, 9:10 пен.). Главным арбитром встречи был Владислав Целовальников.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

«Посмотрите повтор того эпизода, из‑за которого отменили гол «Балтики». Там главный арбитр матча сделал упавшему игроку ЦСКА жест рукой, чтобы тот вставал. То есть принято решение продолжить игру. Арбитр находился рядом и был уверен в своём решении, но через две минуты он идёт смотреть видеоповтор и меняет мнение. Так зачем такой арбитр вообще на поле?! А если судья не видит, что происходит рядом с ним, тогда ему, наверное, надо провериться у окулиста. Что касается самого эпизода, то я не вижу там никакого нарушения», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 75-й минуте встречи «Балтика» забила мяч в ворота армейцев. Боснийский полузащитник Стефан Ковач из вратарской в падении головой поразил цель. Сначала главный арбитр матча Целовальников засчитал гол, однако VAR бригада пригласила судью к монитору на предмет возможного фола. После просмотра Целовальников отменил гол «Балтики», заметив нарушение правил ещё в центре поля.

