Тренер «Ростова» Альба высказался о победе над ЦСКА и «Спартаком» в двух последних матчах
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился эмоциями о победах в двух крайних матчах с московскими командами во всех соревнованиях. Напомним, в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России ростовчане одолели «Спартак» (2:1), а в игре 8-го тура Российской Премьер-Лиги — ЦСКА (1:0).
Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6' 1:1 Шанталий – 54' 1:2 Вахания – 88'
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'
— Вы обыграли ЦСКА, а потом «Спартак». Как ощущения?
— Ощущения хорошие. После победы чувствуешь себя хорошо, но и до этого было все не так плохо. Продолжаем, двигаемся дальше, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».
«Ростов» под руководством Альбы набрал три очка и идёт последним в таблице группы С Кубка России. В чемпионате страны жёлто-синие занимают 11-е место, набрав восемь очков после восьми матчей.
