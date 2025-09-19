Тренер «Ростова» Альба высказался о победе над ЦСКА и «Спартаком» в двух последних матчах

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился эмоциями о победах в двух крайних матчах с московскими командами во всех соревнованиях. Напомним, в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России ростовчане одолели «Спартак» (2:1), а в игре 8-го тура Российской Премьер-Лиги — ЦСКА (1:0).

— Вы обыграли ЦСКА, а потом «Спартак». Как ощущения?

— Ощущения хорошие. После победы чувствуешь себя хорошо, но и до этого было все не так плохо. Продолжаем, двигаемся дальше, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» под руководством Альбы набрал три очка и идёт последним в таблице группы С Кубка России. В чемпионате страны жёлто-синие занимают 11-е место, набрав восемь очков после восьми матчей.

Как появился «Спартак»: