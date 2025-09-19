Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дубль Рашфорда — в видеообзоре победы «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

В ночь с 18 на 19 сентября на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк» в английском Ньюкасл-апон-Тайне завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Ньюкасл Юнайтед» и испанской «Барселоной». Встреча завершилась победой каталонской команды со счётом 2:1.

Дублем в этой встрече отметился английский крайний нападающий каталонцев Маркус Рашфорд. Единственный мяч хозяев забил другой англичанин, вингер «сорок» Энтони Гордон. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре соревнования каталонский клуб встретится на своём поле с «Пари Сен-Жермен», а «сороки» сыграют в гостях с бельгийским «Юнион Сент-Жиллуа». Обе встречи пройдут 1 октября.

Материалы по теме Видео Видеообзор разгромного поражения «Кайрата» от «Спортинга» в дебютном матче общего этапа ЛЧ

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: