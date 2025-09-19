Скидки
Ньюкасл — Барселона — 1:2, видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов, 18 сентября 2025, видео голов: Рашфорд, Гордон

Дубль Рашфорда — в видеообзоре победы «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»
Комментарии

В ночь с 18 на 19 сентября на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк» в английском Ньюкасл-апон-Тайне завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Ньюкасл Юнайтед» и испанской «Барселоной». Встреча завершилась победой каталонской команды со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58'     0:2 Рашфорд – 67'     1:2 Гордон – 90'    

Дублем в этой встрече отметился английский крайний нападающий каталонцев Маркус Рашфорд. Единственный мяч хозяев забил другой англичанин, вингер «сорок» Энтони Гордон. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре соревнования каталонский клуб встретится на своём поле с «Пари Сен-Жермен», а «сороки» сыграют в гостях с бельгийским «Юнион Сент-Жиллуа». Обе встречи пройдут 1 октября.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

