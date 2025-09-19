Скидки
Главная Футбол Новости

Радимов: «Спартак» не позволял себе такое при Ярцеве, Романцеве или Каррере

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов раскритиковал «Спартак» после поражения в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (1:2).

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«Я привык, когда идут споры, какая команда более популярная: «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Динамо», спартачи все время кричат: «Мы!» И есть доля правды в этих словах. Но то, что зарабатывалось другими поколениями, нынешним благополучно спускается в мусорный бак. Другого я не вижу. Потому что вы можете представить, что при Ярцеве, Романцеве или Каррере чтоб «Спартак» позволил себе такое, пусть и в Кубке, в незначительном матче? Нет, конечно! — сказал Радимов в эфире программы «Матч ТВ».

Команда Деяна Станковича с семью очками располагается на второй строчке в группе С. «Ростов» под руководством Джонатана Альбы набрал три очка и идёт последним в таблице. В чемпионате России «Спартак» занимает восьмое место, записав в свой актив 12 очков.

