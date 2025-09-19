Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пойду тренироваться на PS перед игрой за «ПСЖ». Сафонов показал персональный EA Sports FC

«Пойду тренироваться на PS перед игрой за «ПСЖ». Сафонов показал персональный EA Sports FC
Комментарии

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал пост в своём телеграм-канале, где поделился фотографии персонального экземпляра игры FC от EA sports. Напомним, 19 сентября состоялся расширенный релиз футбольного симулятора EA Sports FC 26.

«Забрал свой персональный экземпляр FC от EA sports, пойду тренироваться на PS перед игрой за PSG», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024-го. В нынешнем сезоне россиянин не провёл ни одного матча, в то время как в прошлой кампании отыграл 17 встреч, пропустив в общей сложности 13 голов.

Полноценный релиз EA Sports FC 26 состоится через неделю — 26 сентября.

Материалы по теме
Официально
«ПСЖ» сообщил о травме ещё одного игрока основного состава

Игры, которые ненавидят геймеры:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android