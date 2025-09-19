«Пойду тренироваться на PS перед игрой за «ПСЖ». Сафонов показал персональный EA Sports FC

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал пост в своём телеграм-канале, где поделился фотографии персонального экземпляра игры FC от EA sports. Напомним, 19 сентября состоялся расширенный релиз футбольного симулятора EA Sports FC 26.

«Забрал свой персональный экземпляр FC от EA sports, пойду тренироваться на PS перед игрой за PSG», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024-го. В нынешнем сезоне россиянин не провёл ни одного матча, в то время как в прошлой кампании отыграл 17 встреч, пропустив в общей сложности 13 голов.

Полноценный релиз EA Sports FC 26 состоится через неделю — 26 сентября.

