Рекордный гол Холанда – в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Наполи»
«Манчестер Сити» обыграл «Наполи» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56' 2:0 Доку – 65'
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'
За «Манчестер Сити» забивали Эрлинг Холанд и Жереми Доку. На 21-й минуте «Наполи» остался в меньшинстве после удаления Джованни Ди Лоренцо.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Монако», а «Наполи» сыграет со «Спортингом».
Оба матча пройдут 1 октября. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в финале прошлого года обыграл «Интер».
