Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рекордный гол Холанда – в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Наполи»

Рекордный гол Холанда – в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Наполи»
Комментарии

«Манчестер Сити» обыграл «Наполи» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56'     2:0 Доку – 65'    
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'

За «Манчестер Сити» забивали Эрлинг Холанд и Жереми Доку. На 21-й минуте «Наполи» остался в меньшинстве после удаления Джованни Ди Лоренцо.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Монако», а «Наполи» сыграет со «Спортингом».

Оба матча пройдут 1 октября. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в финале прошлого года обыграл «Интер».

Материалы по теме
Уникальное достижение Холанда и три разгрома. Итоги дня в Лиге чемпионов. Видео
Уникальное достижение Холанда и три разгрома. Итоги дня в Лиге чемпионов. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android