Рекордный гол Холанда – в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Наполи»

«Манчестер Сити» обыграл «Наполи» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

За «Манчестер Сити» забивали Эрлинг Холанд и Жереми Доку. На 21-й минуте «Наполи» остался в меньшинстве после удаления Джованни Ди Лоренцо.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Монако», а «Наполи» сыграет со «Спортингом».

Оба матча пройдут 1 октября. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в финале прошлого года обыграл «Интер».