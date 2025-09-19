Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Беззубый, унылый… Позор!» Радимов раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Ростовом»

«Беззубый, унылый… Позор!» Радимов раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов подверг жёсткой критике игру московского «Спартака» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом». Красно-белые на своём поле уступили ростовчанам со счётом 1:2.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«За календарный год «Спартаком» потрачено € 52 млн. Так вот, когда «Ростов» не может найти на чартер деньги, говорят: цифры в футбол не играют. Ну, € 52 млн и ротация должны что‑то противопоставлять такому «Ростову», а не показывать такой беззубый, унылый — сколько хочешь можно придумать прилагательных к этому слову — футбол. Но то, что «Спартак» показал во втором тайме, называется одним словом, и вы прекрасно знаете каким, — позор! По‑другому подобрать невозможно, потому что на поле в красных майках была не команда, а карикатура», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Команда Деяна Станковича с семью очками занимает второе место в группе С. «Ростов» во главе с Джонатаном Альбой имеет три очка и замыкает таблицу. В чемпионате России «Спартак» расположился на восьмом месте, имея 12 очков.

Материалы по теме
«Зачем он на поле? Ему бы провериться у окулиста». Радимов — о судье игры ЦСКА — «Балтика»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android