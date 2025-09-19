«Беззубый, унылый… Позор!» Радимов раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Ростовом»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов подверг жёсткой критике игру московского «Спартака» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом». Красно-белые на своём поле уступили ростовчанам со счётом 1:2.

«За календарный год «Спартаком» потрачено € 52 млн. Так вот, когда «Ростов» не может найти на чартер деньги, говорят: цифры в футбол не играют. Ну, € 52 млн и ротация должны что‑то противопоставлять такому «Ростову», а не показывать такой беззубый, унылый — сколько хочешь можно придумать прилагательных к этому слову — футбол. Но то, что «Спартак» показал во втором тайме, называется одним словом, и вы прекрасно знаете каким, — позор! По‑другому подобрать невозможно, потому что на поле в красных майках была не команда, а карикатура», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Команда Деяна Станковича с семью очками занимает второе место в группе С. «Ростов» во главе с Джонатаном Альбой имеет три очка и замыкает таблицу. В чемпионате России «Спартак» расположился на восьмом месте, имея 12 очков.

