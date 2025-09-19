Скидки
«Глотнул несколько атак. Было глупо». Григорян — о тактике Станковича в игре с «Ростовом»

«Глотнул несколько атак. Было глупо». Григорян — о тактике Станковича в игре с «Ростовом»
Комментарии

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян подверг критике тактическую работу главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом». Встреча завершилась волевой победой ростовчан со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«Во втором тайме Станкович рационально подошёл к результату, выпустив третьего центрального защитника. И получается, глотнул несколько атак, проиграв несколько единоборств в центральной зоне. Очевидно, что его ход не сработал. Хотя я не ожидал после первого тайма, что «Спартак» проиграет. У команды было преимущество. Зачем менять схему? Это было нецелесообразно и даже глупо. Нужно было доводить этот матч до ума», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Команда Станковича с семью очками занимает второе место в группе С. «Ростов» во главе с Джонатаном Альбой имеет три очка и замыкает таблицу квартета в данном соревновании.

