«Должны уважать выбор тренера». Хойлунд – о ранней замене де Брёйне в матче с «Ман Сити»
Нападающий «Наполи» Расмус Хойлунд высказался о ранней замене партнёра по команде Кевина де Брёне в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2). Де Брёйне заменили на 26-й минуте после того, как Наполи остался в меньшинстве после удаления Джованни Ди Лоренцо.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56' 2:0 Доку – 65'
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'
«Конечно, он хотел сыграть в этом матче, но он понимает, что решение принимает тренер, и мы должны уважать его выбор — будь то Кевин или кто-то другой. Он очень, очень хороший игрок, он хотел играть, но решение принимает тренер», — приводит слова Хойлунда Football Italia.
В следующем матче Лиги чемпионов «Наполи» встретится со «Спортингом».
Материалы по теме
Комментарии
