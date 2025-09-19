Скидки
«Должны уважать выбор тренера». Хойлунд – о ранней замене де Брёйне в матче с «Ман Сити»

«Должны уважать выбор тренера». Хойлунд – о ранней замене де Брёйне в матче с «Ман Сити»
Нападающий «Наполи» Расмус Хойлунд высказался о ранней замене партнёра по команде Кевина де Брёне в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2). Де Брёйне заменили на 26-й минуте после того, как Наполи остался в меньшинстве после удаления Джованни Ди Лоренцо.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56'     2:0 Доку – 65'    
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'

«Конечно, он хотел сыграть в этом матче, но он понимает, что решение принимает тренер, и мы должны уважать его выбор — будь то Кевин или кто-то другой. Он очень, очень хороший игрок, он хотел играть, но решение принимает тренер», — приводит слова Хойлунда Football Italia.

В следующем матче Лиги чемпионов «Наполи» встретится со «Спортингом».

