Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шесть голов — в видеообзоре матча «Айнтрахт» — «Галатасарай» в Лиге чемпионов

Шесть голов — в видеообзоре матча «Айнтрахт» — «Галатасарай» в Лиге чемпионов
Комментарии

«Айнтрахт» разгромил «Галатасарай» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Франкфурт Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
5 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Акгюн – 8'     1:1 Санчес – 37'     2:1 Узун – 45+2'     3:1 Буркардт – 45+4'     4:1 Буркардт – 66'     5:1 Кнауфф – 75'    

В составе победителей забивали Давинсон Санчес, Жонатан Буркардт (дважды) и Ансгар Кнауфф. Ещё один гол в свои ворота забил защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес. Единственный гол в составе турецкого клуба забил Юнус Акгюн.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем матче Лиги чемпионов «Айнтрахт» встретится с «Атлетико», а «Галатасарай» сыграет с «Ливерпулем». Оба матча пройдут 30 сентября.

Материалы по теме
Уникальное достижение Холанда и три разгрома. Итоги дня в Лиге чемпионов. Видео
Уникальное достижение Холанда и три разгрома. Итоги дня в Лиге чемпионов. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android