Шесть голов — в видеообзоре матча «Айнтрахт» — «Галатасарай» в Лиге чемпионов

«Айнтрахт» разгромил «Галатасарай» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Франкфурт Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Давинсон Санчес, Жонатан Буркардт (дважды) и Ансгар Кнауфф. Ещё один гол в свои ворота забил защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес. Единственный гол в составе турецкого клуба забил Юнус Акгюн.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем матче Лиги чемпионов «Айнтрахт» встретится с «Атлетико», а «Галатасарай» сыграет с «Ливерпулем». Оба матча пройдут 30 сентября.