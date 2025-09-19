Шесть голов — в видеообзоре матча «Айнтрахт» — «Галатасарай» в Лиге чемпионов
«Айнтрахт» разгромил «Галатасарай» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Франкфурт Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
5 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Акгюн – 8' 1:1 Санчес – 37' 2:1 Узун – 45+2' 3:1 Буркардт – 45+4' 4:1 Буркардт – 66' 5:1 Кнауфф – 75'
В составе победителей забивали Давинсон Санчес, Жонатан Буркардт (дважды) и Ансгар Кнауфф. Ещё один гол в свои ворота забил защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес. Единственный гол в составе турецкого клуба забил Юнус Акгюн.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем матче Лиги чемпионов «Айнтрахт» встретится с «Атлетико», а «Галатасарай» сыграет с «Ливерпулем». Оба матча пройдут 30 сентября.
