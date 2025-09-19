«Спартак» проиграл в «Ростову» в КР, «Кайрат» разгромили в ЛЧ. Главное к утру
Московский «Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, алма-атинский «Кайрат» проиграл лиссабонскому «Спортингу» (1:4) в дебютном матче основного этапа Лиги чемпионов, «Барселона» победила «Ньюкасл» (2:1) в 1-м туре общего этапа ЛЧ сезона-2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Спартак» проиграл «Ростову» в матче Кубка России, пропустив на 88-й минуте.
- «Кайрат» со счётом 1:4 проиграл «Спортингу» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
- «Барселона» победила «Ньюкасл» в 1-м туре Лиги чемпионов, Рашфорд оформил дубль.
- «Манчестер Сити» в большинстве обыграл «Наполи» в матче Лиги чемпионов.
- «Монако» без Головина со счётом 1:4 проиграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов.
- «Локомотив» в Москве крупно победил ЦСКА, забросив пять шайб.
- Петросян провела заключительную тренировку перед короткой программой на олимпийском отборе.
- Кантона призвал УЕФА и ФИФА отстранить сборную Израиля, приведя в пример бан России.
- Форвард «Спартака» Угальде ответил на вопрос об интересе со стороны ЦСКА.
- Представители Писарского опубликовали расшифровку заседания РФС, которую передадут CAS.
