«Спартак» проиграл в «Ростову» в КР, «Кайрат» разгромили в ЛЧ. Главное к утру

Московский «Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, алма-атинский «Кайрат» проиграл лиссабонскому «Спортингу» (1:4) в дебютном матче основного этапа Лиги чемпионов, «Барселона» победила «Ньюкасл» (2:1) в 1-м туре общего этапа ЛЧ сезона-2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».