Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

19 сентября главные новости спорта, футбол, Лига чемпионов, РПЛ, Кубок России, трансферы, хоккей, КХЛ, НХЛ, фигурное катание

«Спартак» проиграл в «Ростову» в КР, «Кайрат» разгромили в ЛЧ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, алма-атинский «Кайрат» проиграл лиссабонскому «Спортингу» (1:4) в дебютном матче основного этапа Лиги чемпионов, «Барселона» победила «Ньюкасл» (2:1) в 1-м туре общего этапа ЛЧ сезона-2025/2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Спартак» проиграл «Ростову» в матче Кубка России, пропустив на 88-й минуте.
  2. «Кайрат» со счётом 1:4 проиграл «Спортингу» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
  3. «Барселона» победила «Ньюкасл» в 1-м туре Лиги чемпионов, Рашфорд оформил дубль.
  4. «Манчестер Сити» в большинстве обыграл «Наполи» в матче Лиги чемпионов.
  5. «Монако» без Головина со счётом 1:4 проиграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов.
  6. «Локомотив» в Москве крупно победил ЦСКА, забросив пять шайб.
  7. Петросян провела заключительную тренировку перед короткой программой на олимпийском отборе.
  8. Кантона призвал УЕФА и ФИФА отстранить сборную Израиля, приведя в пример бан России.
  9. Форвард «Спартака» Угальде ответил на вопрос об интересе со стороны ЦСКА.
  10. Представители Писарского опубликовали расшифровку заседания РФС, которую передадут CAS.
Новости. Футбол
Новости. Футбол

