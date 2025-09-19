Челестини ответил на вопрос о неготовности вратаря ЦСКА Торопа бить послематчевый пенальти

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на вопрос о степени готовности голкипера красно-синих Владислава Торопа к личному исполнению пенальти в послематчевой серии домашней игры 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (1:1, пен. 9:10).

— В серии пенальти очередь удара дошла даже до Славы Торопа. Показалось, что он не был готов в тот момент.

— Вчера на тренировке он не только отбивал удары, но и сам бил пенальти. Но основная работа вратаря — отбивать удары, а не считать последовательность и думать о предстоящем ударе, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Послематчевая серия пенальти в игре ЦСКА и «Балтики» подошла с ничейным счётом 9:9 к 11-й сессии, к началу которой все полевые игроки из составов обеих команд на момент завершения второго тайма уже выполнили свои удары. Попытка вратаря армейцев Владислав Торопа была отражена голкипером калининградцев Иваном Кукушкиным. Вслед за этим Кукушкин реализовал свой удар по воротам Торопа и принёс итоговую победу «Балтике».

