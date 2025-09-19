Скидки
Главная Футбол Новости

Челестини ответил на вопрос о неготовности вратаря ЦСКА Торопа бить послематчевый пенальти

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на вопрос о степени готовности голкипера красно-синих Владислава Торопа к личному исполнению пенальти в послематчевой серии домашней игры 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (1:1, пен. 9:10).

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

— В серии пенальти очередь удара дошла даже до Славы Торопа. Показалось, что он не был готов в тот момент.
— Вчера на тренировке он не только отбивал удары, но и сам бил пенальти. Но основная работа вратаря — отбивать удары, а не считать последовательность и думать о предстоящем ударе, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Послематчевая серия пенальти в игре ЦСКА и «Балтики» подошла с ничейным счётом 9:9 к 11-й сессии, к началу которой все полевые игроки из составов обеих команд на момент завершения второго тайма уже выполнили свои удары. Попытка вратаря армейцев Владислав Торопа была отражена голкипером калининградцев Иваном Кукушкиным. Вслед за этим Кукушкин реализовал свой удар по воротам Торопа и принёс итоговую победу «Балтике».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: Тороп рассказал о своём состоянии после тяжёлой травмы головы

