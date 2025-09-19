«Работать с ним — настоящее удовольствие». Рашфорд — о Ханс-Дитере Флике
Вингер «Барселоны» Маркус Рашфорд оценил работу с главным тренером клуба Ханс-Дитером Фликом.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58' 0:2 Рашфорд – 67' 1:2 Гордон – 90'
«Я чувствую уверенность, которую вселил в меня тренер Ханси Флик. Я знал, что он отличный тренер, ещё до того, как попал сюда, но работать с ним — настоящее удовольствие», — приводит слова Рашфорда инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
27-летний вингер сборной Англии в текущем сезоне провёл за «Барселону» пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
В следующем туре Лиги чемпионов каталонский клуб встретится с «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 1 октября и пройдёт в Испании.
