«Работать с ним — настоящее удовольствие». Рашфорд — о Ханс-Дитере Флике

Вингер «Барселоны» Маркус Рашфорд оценил работу с главным тренером клуба Ханс-Дитером Фликом.

«Я чувствую уверенность, которую вселил в меня тренер Ханси Флик. Я знал, что он отличный тренер, ещё до того, как попал сюда, но работать с ним — настоящее удовольствие», — приводит слова Рашфорда инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

27-летний вингер сборной Англии в текущем сезоне провёл за «Барселону» пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

В следующем туре Лиги чемпионов каталонский клуб встретится с «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 1 октября и пройдёт в Испании.