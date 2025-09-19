«Балтика» и «Ростов» набрали в матчах с ЦСКА и «Спартаком» свои первые очки в Кубке России

Калининградская «Балтика» и «Ростов» в завершающих матчах 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России 18 сентября набрали свои первые очки в текущем розыгрыше этого турнира. «Балтика» на московской «ВЭБ Арене» в серии пенальти одолела ЦСКА — 1:1, пен. 10:9. «Ростов» на столичной «Лукойл Арене» оформил волевую победу над «Спартаком» со счётом 2:1.

«Ростов» с тремя очками находится на четвёртой строчке турнирной таблицы группы C с участием махачкалинского «Динамо» (11 очков), «Спартака» (7 очков) и «Пари НН» (3 очка). Набравшая два очка «Балтика» замыкает группу D с участием «Локомотива» (9 очков), ЦСКА (8 очков) и «Акрона» (5 очков).

Перед началом 4-го тура «Балтика» и «Ростов» оставались единственными клубами, не набравшими очков на групповом этапе Кубка России.

