«Балтика» и «Ростов» набрали в матчах с ЦСКА и «Спартаком» свои первые очки в Кубке России

«Балтика» и «Ростов» набрали в матчах с ЦСКА и «Спартаком» свои первые очки в Кубке России
Калининградская «Балтика» и «Ростов» в завершающих матчах 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России 18 сентября набрали свои первые очки в текущем розыгрыше этого турнира. «Балтика» на московской «ВЭБ Арене» в серии пенальти одолела ЦСКА — 1:1, пен. 10:9. «Ростов» на столичной «Лукойл Арене» оформил волевую победу над «Спартаком» со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    
Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«Ростов» с тремя очками находится на четвёртой строчке турнирной таблицы группы C с участием махачкалинского «Динамо» (11 очков), «Спартака» (7 очков) и «Пари НН» (3 очка). Набравшая два очка «Балтика» замыкает группу D с участием «Локомотива» (9 очков), ЦСКА (8 очков) и «Акрона» (5 очков).

Перед началом 4-го тура «Балтика» и «Ростов» оставались единственными клубами, не набравшими очков на групповом этапе Кубка России.

