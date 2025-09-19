Спасение «Байера» в компенсированное время — в видеообзоре матча Лиги чемпионов
Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались датский «Копенгаген» и леверкузенский «Байер». Команды сыграли вничью со счётом 2:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Дж. Ларссон – 9' 1:1 Гримальдо – 82' 2:1 Роберт – 87' 2:2 Хацидиакос – 90+1'
Первый гол в матче забил Джордан Ларссон. Шведский форвард отличился на 9-й минуте. Во втором тайме на 82-й минуте полузащитник гостей Алехандро Гримальдо сравнял счёт ударом со штрафного. На 87-й минуте нападающий хозяев Роберт вывел датскую команду вперёд. В конце матча на 90+2-й минуте защитник «Копенгагена» Пантелис Хацидиакос забил гол в свои ворота.
В следующем туре соревнования «Байер» встретится с «ПСВ Эйндховен» на своём поле, а «Коппенгаген» сыграет на выезде с «Карабахом». Обе встречи пройдут 1 октября.
