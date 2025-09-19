Спасение «Байера» в компенсированное время — в видеообзоре матча Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались датский «Копенгаген» и леверкузенский «Байер». Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче забил Джордан Ларссон. Шведский форвард отличился на 9-й минуте. Во втором тайме на 82-й минуте полузащитник гостей Алехандро Гримальдо сравнял счёт ударом со штрафного. На 87-й минуте нападающий хозяев Роберт вывел датскую команду вперёд. В конце матча на 90+2-й минуте защитник «Копенгагена» Пантелис Хацидиакос забил гол в свои ворота.

В следующем туре соревнования «Байер» встретится с «ПСВ Эйндховен» на своём поле, а «Коппенгаген» сыграет на выезде с «Карабахом». Обе встречи пройдут 1 октября.