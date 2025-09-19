Скидки
«Я считаю его фантастическим игроком». Ханс-Дитер Флик — о Маркусе Рашфорде

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил игру вингера Маркуса Рашфорда в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58'     0:2 Рашфорд – 67'     1:2 Гордон – 90'    

«Я считаю его фантастическим игроком. Его навыки невероятны, а его результативность просто поражает. Думаю, что и в первом тайме он пытался создавать моменты, но ему не хватало точности. Во втором тайме всё изменилось. Для нападающего всегда хорошо забивать. Я очень рад. Он важный игрок. Когда перед началом сезона мы говорили о том, кто нам нужен в команде, мы чувствовали, что нам нужен такой игрок, как он. Он выдающийся игрок», — приводит слова Флика ESPN.

Английский вингер в текущем сезоне провёл за «Барселону» пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

В следующем туре Лиги чемпионов каталонский клуб встретится с «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 1 октября и пройдёт в Испании.

