«Он первоклассный игрок». Хосеп Гвардиола — о Нико О'Райли

«Он первоклассный игрок». Хосеп Гвардиола — о Нико О'Райли
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру 20-летнего защитника клуба Нико О'Райли в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56'     2:0 Доку – 65'    
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'

«Нико О’Райли… он первоклассный, первоклассный игрок. Он может играть на трёх, четырёх позициях. Он хорош в стандартных положениях, один на один, с мячом, хорошо действует на последних позициях. Он надеюсь, будет играть ещё много лет!», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Английский защитник О'Райли провёл в текущем сезоне за «Манчестер Сити» шесть матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

В следующем туре Лиги чемпионов английский клуб встретится с «Монако». Игра состоится 1 октября и пройдёт во Франции.

«Манчестер Сити» в большинстве обыграл «Наполи» в матче Лиги чемпионов
