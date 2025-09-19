«Он первоклассный игрок». Хосеп Гвардиола — о Нико О'Райли
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру 20-летнего защитника клуба Нико О'Райли в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (2:0).
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Холанд – 56' 2:0 Доку – 65'
Удаления: нет / Ди Лоренцо – 21'
«Нико О’Райли… он первоклассный, первоклассный игрок. Он может играть на трёх, четырёх позициях. Он хорош в стандартных положениях, один на один, с мячом, хорошо действует на последних позициях. Он надеюсь, будет играть ещё много лет!», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.
Английский защитник О'Райли провёл в текущем сезоне за «Манчестер Сити» шесть матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
В следующем туре Лиги чемпионов английский клуб встретится с «Монако». Игра состоится 1 октября и пройдёт во Франции.
