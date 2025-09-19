«Он первоклассный игрок». Хосеп Гвардиола — о Нико О'Райли

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру 20-летнего защитника клуба Нико О'Райли в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (2:0).

«Нико О’Райли… он первоклассный, первоклассный игрок. Он может играть на трёх, четырёх позициях. Он хорош в стандартных положениях, один на один, с мячом, хорошо действует на последних позициях. Он надеюсь, будет играть ещё много лет!», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Английский защитник О'Райли провёл в текущем сезоне за «Манчестер Сити» шесть матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

В следующем туре Лиги чемпионов английский клуб встретится с «Монако». Игра состоится 1 октября и пройдёт во Франции.