Футбол Новости

Главный тренер «Целе» Риера впервые подтвердил, что общался со «Спартаком» насчёт работы

Главный тренер «Целе» Риера впервые подтвердил, что общался со «Спартаком» насчёт работы
Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера рассказал о контактах с московским «Спартаком».

«Мне не нравится говорить про другие клубы, в которых я сейчас не работаю. Могу точно сказать: не знаю когда, но ещё поработаю в России. Для меня это вторая страна!

Большой и главный минус — это неучастие России в еврокубках. Такова реальность. Я хочу выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а в России сейчас можно выиграть только чемпионат. Я хочу быть максимально мотивирован.

Да, это правда, что мы говорили со «Спартаком», но не сейчас. Теперь не самый подходящий момент для этого. Я рад работать в словенском «Целе». Чувствую, что меня тут уважают и слушают. Мы попробуем выдать в Словении максимум.

У меня должен быть большой аппетит и мотивация, чтобы работать в России. Без еврокубков я пока не вижу себя в российском клубе. Этот сезон точно проведу в «Целе». Хотел остаться и понять, каково работать в клубе два года, потому что менял команду каждый сезон. Этот сезон мы начали очень хорошо, поэтому хочу закончить его в Словении, а потом посмотрим», — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Весной 2024 года возглавлявший на тот момент французский «Бордо» испанский специалист Альберт Риера был одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака». В июне 2024 года эту должность занял серб Деян Станкович.

Видео: Россиянин Егор Пруцев забивает в чемпионате Словении за «Целе»

