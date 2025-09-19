«Барселона» впервые за два десятилетия начала Лигу чемпионов с выездной победы

«Барселона» обыграла «Ньюкасл Юнайтед» (2:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Эта победа стала для каталонского клуба первой за два десятилетия на выезде в розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы.

«Барселона» не побеждала в первом гостевом матче ЛЧ с сезона-2005/06. Тогда каталонская команда в Бремене оказалась сильнее «Вердера» (2:0), а затем прошла путь до финала, где завоевала трофей, обыграв лондонский «Арсенал» (2:1).

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.