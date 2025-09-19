«Я являюсь дублёром Жоана Гарсии и останусь им». Щеснсны — о своей роли в «Барселоне»

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал о своих задачах на ближайшее будущее в каталонском клубе.

«Я являюсь дублёром Жоана Гарсии и останусь им. Моя роль — готовить его к самым важным матчам. Он уже один из лучших вратарей Европы, но я хочу подготовить его к самому высокому уровню. Я постараюсь ему помочь», — приводит слова Щенсны инсайдер Фабрицио Романо.

Польский игрок присоединился к «Барселоне» в октябре 2024 года. За этот период он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 14 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

В начале июля вратарь согласовал с клубом трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2027 года.