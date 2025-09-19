Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш высказался о победе над «Кайратом» в ЛЧ

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал крупную победу над «Кайратом» (4:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«Такая победа… Три очка в игре, которая могла стать сложной. Противник мотивирован в этом турнире, а мы были несколько пассивны в игре, отпустили её, что могло создать опасность. Не забив, мы почувствовали беспокойство. Во втором тайме начали очень плохо, дали сопернику поверить в себя, но потом были пятнадцать минут в стиле «Спортинга»: интенсивно, конкурентоспособно, хорошие решения. В последние десять минут снова стали пассивными и пропустили гол. Мы находимся на той стадии турнира, где важнее не голы, а победа. Потом будет сложнее. Команды нижней части таблицы могут удивить, у всех есть качество. Хорошо победить 4:1, но 4:0 было бы лучше. Но главное то, что мы выиграли», — приводит слова Боржеша Sports.kz.

В следующем туре португальская команда встретится с «Наполи» (1 октября), а казахстанский клуб сыграет с мадридским «Реалом» (30 сентября).