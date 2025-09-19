Альберт Риера: матчи с Катаром не помогают России — желаю поскорее сыграть с Испанией

Главный тренер «Целе» Альберт Риера оценил уровень сборной России по футболу.

— Как оцените уровень сборной России?

— С кем они играли? С Катаром? Это не тот уровень, где должна находиться Россия. Такие матчи не помогают российскому футболу и российским игрокам. Это не их уровень. Они должны выступать против сборных своего уровня. Очень жалко, что произошла такая ситуация, но желаю сборной России в ближайшем будущем сыграть с Испанией, — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Альберт Риера летом 2024 года во второй раз возглавил «Целе». Ранее испанец тренировал словенский клуб с июля по октябрь 2023 года.

Весной 2024 года испанский специалист был одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака». В июне 2024 года эту должность занял серб Деян Станкович.