Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альберт Риера: матчи с Катаром не помогают России — желаю поскорее сыграть с Испанией

Альберт Риера: матчи с Катаром не помогают России — желаю поскорее сыграть с Испанией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Целе» Альберт Риера оценил уровень сборной России по футболу.

— Как оцените уровень сборной России?
— С кем они играли? С Катаром? Это не тот уровень, где должна находиться Россия. Такие матчи не помогают российскому футболу и российским игрокам. Это не их уровень. Они должны выступать против сборных своего уровня. Очень жалко, что произошла такая ситуация, но желаю сборной России в ближайшем будущем сыграть с Испанией, — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Альберт Риера летом 2024 года во второй раз возглавил «Целе». Ранее испанец тренировал словенский клуб с июля по октябрь 2023 года.

Весной 2024 года испанский специалист был одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака». В июне 2024 года эту должность занял серб Деян Станкович.

Материалы по теме
Агент тренера «Целе»: если Риера возглавит «Спартак», это будет идеально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android