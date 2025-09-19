Владислав Радимов: «Спартак» проиграл «Ростову» по делу, второй тайм вообще в одни ворота

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал домашнее поражение московского «Спартака» от «Ростова» (1:2) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Спартак» проиграл по делу. Второй тайм вообще в одни ворота, и было дело времени, когда «Ростов» забьёт эти мячи. Хорошо ещё для «Спартака», что закончилось 1:2, могло быть гораздо больше», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На шестой минуте игры счёт открыл нападающий красно-белых Манфред Угальде. На 54-й минуте полузащитник гостей Даниил Шанталий забил ответный гол. На 88-й минуте победу «Ростову» принёс точный удар под перекладину левого защитника Ильи Вахании. Двумя результативными передачами отметился правый защитник жёлто-синих Андрей Лангович.

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России