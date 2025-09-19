Скидки
Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Риера: не хочу работать в «Динамо», ЦСКА, «Локомотиве» — «Спартак» для меня №1 в России

Главный тренер «Целе» Альберт Риера рассказал, почему в РПЛ он хочет работать только в «Спартаке».

«Знаю, в России писали о том, что я сказал «нет» ЦСКА из-за «Спартака». Не хочу работать ни в «Динамо», ни в ЦСКА, ни в «Локомотиве». Я уважаю все команды, но это правда, что «Спартак» всегда был для меня первым клубом в России. Чувствую к нему больше привязанности. Почему? В первую очередь, красный цвет, потому что я начинал в «Мальорке» и играл в «Ливерпуле» с «Галатасараем». Это мой цвет. Я хорошо знаю историю «Спартака» и чувствую, что могу отдать максимально себя этому клубу. Плюс мой лучший друг в России Егор Титов является легендой «Спартака». Поэтому «Спартак» всегда был мне близок», — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Альберт Риера, весной 2024 года возглавлявший на тот момент французский «Бордо», был одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака». В июне 2024 года эту должность занял серб Деян Станкович.

