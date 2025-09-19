Скидки
Главная Футбол Новости

Хорен Байрамян объяснил, за счёт чего «Ростов» обыграл «Спартак»

Хорен Байрамян объяснил, за счёт чего «Ростов» обыграл «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о выездной победе над «Спартаком» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«У нас играл смешанный состав. Могу от себя сказать, что соскучился: хотел играть, выложиться и в каких-то моментах доказать. Все ребята выложились и боролись до конца. Это принесло плоды. У «Спартака» тоже был смешанный состав, но игра была интересная: штанги, перекладины, моменты. Болельщики получили удовольствие. Где-то мы перетерпели, и это нам воздалось», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На шестой минуте игры счёт открыл нападающий красно-белых Манфред Угальде. На 54-й минуте полузащитник гостей Даниил Шанталий забил ответный гол. На 88-й минуте победу «Ростову» принёс точный удар под перекладину левого защитника Ильи Вахании. Двумя результативными передачами отметился правый защитник жёлто-синих Андрей Лангович.

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России

