Хорен Байрамян объяснил, за счёт чего «Ростов» обыграл «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о выездной победе над «Спартаком» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«У нас играл смешанный состав. Могу от себя сказать, что соскучился: хотел играть, выложиться и в каких-то моментах доказать. Все ребята выложились и боролись до конца. Это принесло плоды. У «Спартака» тоже был смешанный состав, но игра была интересная: штанги, перекладины, моменты. Болельщики получили удовольствие. Где-то мы перетерпели, и это нам воздалось», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На шестой минуте игры счёт открыл нападающий красно-белых Манфред Угальде. На 54-й минуте полузащитник гостей Даниил Шанталий забил ответный гол. На 88-й минуте победу «Ростову» принёс точный удар под перекладину левого защитника Ильи Вахании. Двумя результативными передачами отметился правый защитник жёлто-синих Андрей Лангович.

