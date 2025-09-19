Гришин: в «Зените» идет перестройка. Сергей Богданович Семак ищет наилучшие сочетания

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак сейчас перестраивает команду.

«В «Зените» идет перестройка. Сергей Богданович Семак ищет наилучшие сочетания. Мы видим, что Жерсон никак не может набрать форму после приезда в Россию, а Вендел не проходил с командой предсезонные сборы и не набрал максимальных кондиций. Также Семак не может определиться с основным центральным нападающим и вообще с составом передней атакующей линии. Думаю, что нужно провести несколько матчей в одном выбранном составе, чтобы все игроки окончательно притерлись друг к другу, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за восемь матчей.