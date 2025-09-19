Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: в «Зените» идет перестройка. Сергей Богданович Семак ищет наилучшие сочетания

Гришин: в «Зените» идет перестройка. Сергей Богданович Семак ищет наилучшие сочетания
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак сейчас перестраивает команду.

«В «Зените» идет перестройка. Сергей Богданович Семак ищет наилучшие сочетания. Мы видим, что Жерсон никак не может набрать форму после приезда в Россию, а Вендел не проходил с командой предсезонные сборы и не набрал максимальных кондиций. Также Семак не может определиться с основным центральным нападающим и вообще с составом передней атакующей линии. Думаю, что нужно провести несколько матчей в одном выбранном составе, чтобы все игроки окончательно притерлись друг к другу, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за восемь матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android