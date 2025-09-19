Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Полузащитник «Балтики» Ковач прокомментировал победу над ЦСКА в Кубке России

Полузащитник «Балтики» Ковач прокомментировал победу над ЦСКА в Кубке России
Комментарии

Боснийский хавбек калининградской «Балтики» Стефан Ковач высказался по итогам победы по пенальти в выездном матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (1:1 (10:9 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

«Это была сложная игра с очень хорошим соперником, которому мы предоставили много шансов. Мы должны были бить пенальти — и победили.

Что касается моего малого количества игрового времени — так решает тренер. Во мне нет никаких проблем. Я работаю каждый день. Пользуюсь каждой возможностью. Всё хорошо», — сказал Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

26-летний полузащитник Стефан Ковач перешёл в «Балтику» из сербского «Партизана» в июле 2025 года. В текущем сезоне на счету игрока один матч Мир РПЛ (9 игровых минут) и три матча Кубка России (209 игровых минут).

