Расписание матчей 4-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 19 сентября, матчем «Штутгарт» — «Санкт-Паули» стартует 4-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 4-го тура Бундеслиги (время — московское)
19 сентября, пятница:
21:30. «Штутгарт» — «Санкт-Паули».
20 сентября, суббота:
16:30. «Гамбург» — «Хайденхайм»;
16:30. «Хоффенхайм» — «Бавария»;
16:30. «Вердер» — «Фрайбург»;
16:30. «Аугсбург» — «Майнц»;
19:30. «РБ Лейпциг» — «Кёльн».
21 сентября, воскресенье:
16:30. «Айнтрахт» — «Унион»;
18:30. «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
20:30. «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав девять очков за три матча.