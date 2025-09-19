Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей 4-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 19 сентября, матчем «Штутгарт» — «Санкт-Паули» стартует 4-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 4-го тура Бундеслиги (время — московское)

19 сентября, пятница:

21:30. «Штутгарт» — «Санкт-Паули».

20 сентября, суббота:

16:30. «Гамбург» — «Хайденхайм»;

16:30. «Хоффенхайм» — «Бавария»;

16:30. «Вердер» — «Фрайбург»;

16:30. «Аугсбург» — «Майнц»;

19:30. «РБ Лейпциг» — «Кёльн».

21 сентября, воскресенье:

16:30. «Айнтрахт» — «Унион»;

18:30. «Байер» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;

20:30. «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав девять очков за три матча.