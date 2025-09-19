Расписание матчей 5-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Расписание матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу 2025/2026

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 сентября, матчем «Бетис» — «Реал Сосьедад» стартует 5-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 5-го тура Ла Лиги (время московское)

Пятница, 19 сентября:

22:00. «Бетис» — «Реал Сосьедад».

Суббота, 20 сентября:

15:00. «Жирона» — «Леванте»;
17:15. «Реал» Мадрид — «Эспаньол»;
19:30. «Вильярреал» — «Осасуна»;
19:30. «Алавес» — «Севилья»;
22:00. «Валенсия» — «Атлетик» Бильбао;

Воскресенье, 21 сентября:

15:00 «Райо Вальекано» — «Сельта»;
17:15. «Мальорка» — «Атлетико» Мадрид;
19:30. «Эльче» — «Овьедо»;
22:00. «Барселона» — «Хетафе».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Барселона» (10), тройку лидеров замыкает «Эспаньол» (10).

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
