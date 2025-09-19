Расписание матчей 5-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 19 сентября, матчем «Бетис» — «Реал Сосьедад» стартует 5-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 5-го тура Ла Лиги (время московское)

Пятница, 19 сентября:

22:00. «Бетис» — «Реал Сосьедад».

Суббота, 20 сентября:

15:00. «Жирона» — «Леванте»;

17:15. «Реал» Мадрид — «Эспаньол»;

19:30. «Вильярреал» — «Осасуна»;

19:30. «Алавес» — «Севилья»;

22:00. «Валенсия» — «Атлетик» Бильбао;

Воскресенье, 21 сентября:

15:00 «Райо Вальекано» — «Сельта»;

17:15. «Мальорка» — «Атлетико» Мадрид;

19:30. «Эльче» — «Овьедо»;

22:00. «Барселона» — «Хетафе».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Барселона» (10), тройку лидеров замыкает «Эспаньол» (10).