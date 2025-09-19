Альберт Риера: два года назад никто не слышал о «Целе», а сейчас в Европе все знают о нас

Испанский главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера рассказал об удачном выступлении своего клуба в еврокубках.

«Мы добились большого прогресса в прошлом сезоне. Никто не думал, что словенская команда может впервые в истории выйти из группы Лиги конференций в плей-офф. Два года назад никто не слышал о «Целе», но сейчас в Европе все знают о нас. Один раз сделав хорошо, не хочешь в следующий раз сделать хуже. Если поездил на «Мерседесе», потом не хочется пересаживаться на «Рено». Так что и в этом сезоне тоже хотим очень хорошо выступить в еврокубках», — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В евросезоне-2024/2025 словенский «Целе» под руководством Альберта Риеры дошёл до 1/4 финала Лиги конференций, где уступил по сумме двух матчей итальянской «Фиорентине» (1:2, 2:2).

Видео: Россиянин Егор Пруцев забивает в чемпионате Словении за «Целе»