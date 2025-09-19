Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 4-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Аудио-версия:
Сегодня, 19 сентября, матчем «Лечче» — «Кальяри» стартует 4-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 4-го тура Серии А (время — московское)

19 сентября, пятница:

21:45. «Лечче» — «Кальяри».

20 сентября, суббота:

16:00. «Болонья» — «Дженоа»;
19:00. «Верона» — «Ювентус»;
21:45. «Удинезе» — «Милан».

21 сентября, воскресенье:

13:30. «Лацио» — «Рома»;
16:00. «Кремонезе» — «Парма»;
16:00. «Торино» — «Аталанта»;
19:00. «Фиорентина» — «Комо»;
21:45. «Интер» — «Сассуоло».

22 сентября, понедельник:

21:45. «Наполи» — «Пиза».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», набрав девять очков за три матча.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
