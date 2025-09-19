Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 5-го тура чемпионата Франции по футболу 2025/2026

Расписание матчей 5-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 19 сентября, матчем «Лион» — «Анже» стартует 5-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 5-го тура Лиги 1 (время — московское)

Пятница, 19 сентября:

21:45. «Лион» — «Анже».

Суббота, 20 сентября:

18:00. «Нант» — «Ренн»;
20:00. «Брест» — «Ницца»;
22:05. «Ланс» — «Лилль».

Воскресенье, 21 сентября:

16:00. «Париж» — «Страсбург»;
18:15. «Монако» — «Метц»;
18:15. «Гавр» — «Лорьян»;
18:15. «Осер» — «Тулуза»;
21:45. «Марсель» — «ПСЖ».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 12 очков за четыре матча.

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
