Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Даниил Шанталий прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Спартаком» в Кубке России

Даниил Шанталий прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Спартаком» в Кубке России
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий высказался о выездной победе над московским «Спартаком» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Скажите, победа «Ростова» сегодня — по делу, заслуженно?
— Ну конечно, заслуженно. Был первый тайм такой напряжённый, мы атаковали много, пропустили с нелепой ошибки — не разобрались после нашего углового, и «Спартак» тоже в первом тайме, кроме гола, больше ничего такого опасного не создавал. А во втором тайме мы вышли, как обычно, показали, что не нужно останавливаться, даже когда уступаешь 0:1, 0:2 — и вот мы вытащили игру.

Я очень рад, что получилось поучаствовать в первом голе, долго ждал этот момент, когда забью, постоянно были шансы, и вот прорвало, наконец. Самое главное, что победили, три очка заработали. Дальше — больше, — сказал Шанталий в эфире телеканала «Матч ТВ».

На шестой минуте игры счёт открыл нападающий «Спартака» Манфред Угальде. На 54-й минуте полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий забил ответный гол. На 88-й минуте победу гостям принёс точный удар под перекладину левого защитника Ильи Вахании. Двумя результативными передачами отметился правый защитник жёлто-синих Андрей Лангович.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России

Эксклюзив
Хорен Байрамян объяснил, за счёт чего «Ростов» обыграл «Спартак»
