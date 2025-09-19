Фоден высказался о победе «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Наполи» со счётом 2:0.

«Это очень сложная команда, вскрывать её оборону было тяжело. Думаю, мы сыграли достаточно толково и не допустили слишком много потерь. Первый тайм получился немного нервным. Я не так часто получал мяч между линиями, но в эпизоде с голом Эрлинг Холанд, как всегда, сделал забегание. Нужно лишь наладить эту связь. Он бьёт все возможные рекорды. То, что он делает, невероятно. Великолепный игрок», — приводит слова Фодена официальный сайт УЕФА.