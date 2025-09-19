Скидки
Игрок «Балтики» Ковалёв: не обращаем внимания, что нас записывают в претенденты на медали

Футболист «Балтики» Константин Ковалёв заявил, что высокие ожидания общественности не давят на игроков калининградской команды. Футболисты стараются на обращать внимания на обширную похвалу и концентрируются на тренировках.

«Не обращаем внимания на то, что нас записывают в претенденты на медали и чемпионство. Мы тренируемся — и всё. Это не давит. Мы просто с пацанами решили, что не обращаем на это внимания и продолжаем работать дальше. Секрет хорошей игры «Балтики» — в тренировках, тренировочном процессе и требованиях тренера», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

