Влахович, Тюрам, Рашфорд и Тринкан номинированы на лучшего игрока первой недели ЛЧ

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока первой недели общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба турнира в социальной сети Х.

По итогам первой недели лучшим игроком могут стать: Душан Влахович («Ювентус»), Маркус Тюрам («Интер»), Маркус Рашфорд («Барселона»), Франсиску Тринкан («Спортинг»).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Забитыми мячами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.