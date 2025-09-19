Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Влахович, Тюрам, Рашфорд и Тринкан номинированы на лучшего игрока первой недели ЛЧ

Влахович, Тюрам, Рашфорд и Тринкан номинированы на лучшего игрока первой недели ЛЧ
Комментарии

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока первой недели общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба турнира в социальной сети Х.

По итогам первой недели лучшим игроком могут стать: Душан Влахович («Ювентус»), Маркус Тюрам («Интер»), Маркус Рашфорд («Барселона»), Франсиску Тринкан («Спортинг»).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Забитыми мячами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Материалы по теме
Уникальное достижение Холанда и три разгрома. Итоги дня в Лиге чемпионов. Видео
Уникальное достижение Холанда и три разгрома. Итоги дня в Лиге чемпионов. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android