Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Лангович — о матчах с ЦСКА и со «Спартаком»: победа над хорошими командами даёт эмоции

Лангович — о матчах с ЦСКА и со «Спартаком»: победа над хорошими командами даёт эмоции
Комментарии

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о последних победах жёлто-синих. «Ростов» обыграл ЦСКА (1:0) в матче Мир РПЛ, а следом одержал победу над московским «Спартаком» (2:1) во встрече Фонбет Кубка России.

«Победа над командами хорошего уровня добавляет эмоционального фона. Сразу становится лучше настроение, легче тренироваться. В таких матчах можно искать только плюсы. Все понимают, какой уровень у ЦСКА и у «Спартака». Но можно выиграть у команды из второй восьмёрки, и это будет так же важно, как и обойти «Спартак» или ЦСКА. Победа есть победа», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

