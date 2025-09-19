«Я очень разочарован». Игрок «Спартака» Солари — о поражении в матче с «Ростовом»
Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари прокомментировал исход матча 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом». Игра состоялась в четверг, 18 сентября, на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу ростовчан со счётом 2:1. Солари признался, что разочарован результатом.
Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6' 1:1 Шанталий – 54' 1:2 Вахания – 88'
«Очень жаль, что проиграли. Я очень разочарован. В случае победы мы могли бы обеспечить выход из группы. Естественно, нам очень обидно, но такое бывает. Нужно как можно быстрее начать готовиться к воскресному матчу», — сказал Солари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
