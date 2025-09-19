«Я очень разочарован». Игрок «Спартака» Солари — о поражении в матче с «Ростовом»

Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари прокомментировал исход матча 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом». Игра состоялась в четверг, 18 сентября, на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу ростовчан со счётом 2:1. Солари признался, что разочарован результатом.

«Очень жаль, что проиграли. Я очень разочарован. В случае победы мы могли бы обеспечить выход из группы. Естественно, нам очень обидно, но такое бывает. Нужно как можно быстрее начать готовиться к воскресному матчу», — сказал Солари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.