Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альберт Риера: не согласен с половиной идей Гвардиолы и Артеты — они плохие

Альберт Риера: не согласен с половиной идей Гвардиолы и Артеты — они плохие
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера признался, использует ли наработки других специалистов.

— Используете наработки других тренеров?
— Каждый тренер пробует хорошие идеи. Не могу сказать, что одни наработки лучше других, потому что все тренеры разные. Некоторые наработки мне нравятся меньше, потому что у меня другая идея. Я ещё молодой наставник, но есть и другие начинающие специалисты. Тот же Пепе Рейна недавно начал тренерскую карьеру. Я ему сказал: «Твоя идея — это твоя идея. Она не лучше и не хуже другой». Не должно быть такого: если тренер хороший, я буду смотреть, что он делает. Не хочу копировать. Если мы говорим про Гвардиолу или Артету, я не согласен с половиной их идей, потому что они плохие. Да, это хорошие тренеры, но у меня свой подход. У каждого тренера должны быть свои идеи — только так можно быть довольным своей работой, — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Альберт Риера: два года назад никто не слышал о «Целе», а сейчас в Европе все знают о нас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android