Расписание матчей 9-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу, календарь РПЛ

Расписание матчей 9-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В субботу, 20 сентября, стартует 9-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 9-го тура чемпионата России по футболу.

20 сентября (суббота):

  • 14:30. «Пари НН» — «Ахмат»;
  • 16:45. «Акрон» — «Рубин»;
  • 19:30. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив».

21 сентября (воскресенье):

  • 12:00. «Оренбург» — «Динамо»;
  • 14:30. «Спартак» — «Крылья Советов»;
  • 17:00. «Балтика» — «Ростов»;
  • 19:30. «Краснодар» — «Зенит».

22 сентября (понедельник):

  • 19:00 «Сочи» — ЦСКА.

Действующим чемпионом страны является «Краснодар». До этого шесть титулов подряд завоевал «Зенит».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
