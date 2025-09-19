Расписание матчей 9-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

В субботу, 20 сентября, стартует 9-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 9-го тура чемпионата России по футболу.

20 сентября (суббота):

14:30. «Пари НН» — «Ахмат»;

16:45. «Акрон» — «Рубин»;

19:30. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив».

21 сентября (воскресенье):

12:00. «Оренбург» — «Динамо»;

14:30. «Спартак» — «Крылья Советов»;

17:00. «Балтика» — «Ростов»;

19:30. «Краснодар» — «Зенит».

22 сентября (понедельник):

19:00 «Сочи» — ЦСКА.

Действующим чемпионом страны является «Краснодар». До этого шесть титулов подряд завоевал «Зенит».