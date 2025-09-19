Расписание матчей 9-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
В субботу, 20 сентября, стартует 9-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 9-го тура чемпионата России по футболу.
20 сентября (суббота):
- 14:30. «Пари НН» — «Ахмат»;
- 16:45. «Акрон» — «Рубин»;
- 19:30. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив».
21 сентября (воскресенье):
- 12:00. «Оренбург» — «Динамо»;
- 14:30. «Спартак» — «Крылья Советов»;
- 17:00. «Балтика» — «Ростов»;
- 19:30. «Краснодар» — «Зенит».
22 сентября (понедельник):
- 19:00 «Сочи» — ЦСКА.
Действующим чемпионом страны является «Краснодар». До этого шесть титулов подряд завоевал «Зенит».
