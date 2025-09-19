Рашид Рахимов оценил переход Антона Швеца в «Рубин»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о новичке клуба полузащитнике Антоне Швеце. Футболист ранее дебютировал за «Рубин» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». «Рубин» уступил со счётом 0:0, 2:4 пен.

«Швеца мы знаем хорошо уже по нашему чемпионату, и это тот футболист, который поможет в определённых моментах. Понимаем его возможности, его качество, он очень неплох на стандартах, очень неплох в единоборствах и может закрывать две позиции», — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.

Предыдущим клубом 32-летнего Антона Швеца был грозненский «Ахмат».