Рашид Рахимов оценил переход Антона Швеца в «Рубин»
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о новичке клуба полузащитнике Антоне Швеце. Футболист ранее дебютировал за «Рубин» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». «Рубин» уступил со счётом 0:0, 2:4 пен.
Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
4 : 2
Рубин
Казань
Удаления: нет / Чумич – 24'
«Швеца мы знаем хорошо уже по нашему чемпионату, и это тот футболист, который поможет в определённых моментах. Понимаем его возможности, его качество, он очень неплох на стандартах, очень неплох в единоборствах и может закрывать две позиции», — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.
Предыдущим клубом 32-летнего Антона Швеца был грозненский «Ахмат».
