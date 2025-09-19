Скидки
«Блуждающий. Это очень ценные игроки». Бубнов — о Босельи из «Пари НН»

Аудио-версия:
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о полузащитнике «Пари Нижний Новгород» Хуане Босельи.

«Его спокойно в топ можно брать, в топ-6. Кому он подошёл бы? Да любому он подошёл бы. Это нападающий очень мобильный, очень быстрый, с хорошим ударом. И, в принципе, на худой конец это игрок замены, который всё время выйдет и усилит. И потом, он очень такой выносливый, очень большой объём работы выполняет. То есть это блуждающий, скажем так, он и чистого нападающего может сыграть, и может сыграть блуждающего, опускаться в среднюю линию. Это очень ценные игроки, сейчас особенно, и они достаточно дорого стоят», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 25-летний Хуан Босельи провёл семь матчей, в которых забил три мяча.

