Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич: с махачкалинским «Динамо» будет максимально сложный матч для «Локомотива»

Генич: с махачкалинским «Динамо» будет максимально сложный матч для «Локомотива»
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Локомотив». Встреча состоится 20 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» не проигрывает уже очень давно в РПЛ. 14 матчей подряд: семь ничьих, семь побед — это включая ещё, разумеется, прошлый сезон. И где-то когда-то серия оборвётся. Мне что-то подсказывает, что это будет максимально сложный матч для «Локомотива», потому что — да, у Махачкалы там Мубарик вроде на травме, Агаларов на травме, но вот у Махачкалы настолько системная игра, что там вообще без разницы, кто вылетел, кто в составе. Вот они и знают, в какой футбол им играть», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Акроном» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android