Генич: с махачкалинским «Динамо» будет максимально сложный матч для «Локомотива»

Российский комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Локомотив». Встреча состоится 20 сентября.

«Локомотив» не проигрывает уже очень давно в РПЛ. 14 матчей подряд: семь ничьих, семь побед — это включая ещё, разумеется, прошлый сезон. И где-то когда-то серия оборвётся. Мне что-то подсказывает, что это будет максимально сложный матч для «Локомотива», потому что — да, у Махачкалы там Мубарик вроде на травме, Агаларов на травме, но вот у Махачкалы настолько системная игра, что там вообще без разницы, кто вылетел, кто в составе. Вот они и знают, в какой футбол им играть», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».