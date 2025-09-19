Валерий Гладилин: матчи Кубка России в группе — чисто коммерческая тема

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что групповой этап Фонбет Кубка России является исключительно коммерческой темой. Накануне красно-белые проиграли «Ростову» в матче 4-го тура группы А Пути РПЛ турнира.

«Конечно, поражения «Спартака» от «Ростова» — это не традиция, просто ростовчане приспособились играть против красно-белых. Но в кубковых встречах выходят футболисты, которые имеют мало игровой практики, поэтому не стоит обязательно цель победить в этом матче. У «Спартака» есть хороший очковый запас, чтобы пройти дальше.

Вот когда начнутся матчи на вылет, тогда это будет настоящий Кубок. А сейчас игры в группе — чисто коммерческая тема. Раз три команды выходят из группы, выпускают смешанные составы — идёт некий тренировочный процесс перед матчами РПЛ. В конце встречи было видно, что Станкович задумался — у «Спартака» есть проблемы, которые надо решать», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.