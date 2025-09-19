Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Гладилин: матчи Кубка России в группе — чисто коммерческая тема

Валерий Гладилин: матчи Кубка России в группе — чисто коммерческая тема
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что групповой этап Фонбет Кубка России является исключительно коммерческой темой. Накануне красно-белые проиграли «Ростову» в матче 4-го тура группы А Пути РПЛ турнира.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Угальде – 6'     1:1 Шанталий – 54'     1:2 Вахания – 88'    

«Конечно, поражения «Спартака» от «Ростова» — это не традиция, просто ростовчане приспособились играть против красно-белых. Но в кубковых встречах выходят футболисты, которые имеют мало игровой практики, поэтому не стоит обязательно цель победить в этом матче. У «Спартака» есть хороший очковый запас, чтобы пройти дальше.

Вот когда начнутся матчи на вылет, тогда это будет настоящий Кубок. А сейчас игры в группе — чисто коммерческая тема. Раз три команды выходят из группы, выпускают смешанные составы — идёт некий тренировочный процесс перед матчами РПЛ. В конце встречи было видно, что Станкович задумался — у «Спартака» есть проблемы, которые надо решать», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Валерий Гладилин: Максименко играет в этом сезоне хуже, он не в полном порядке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android