Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Опаснейшие команды, которые находятся внизу». Тренер «Рубина» Рахимов — об «Акроне»

«Опаснейшие команды, которые находятся внизу». Тренер «Рубина» Рахимов — об «Акроне»
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ближайшем сопернике «Акроне». Встреча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги состоится 20 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Опаснейшие команды, которые находятся внизу, — я всегда об этом говорю. Потому что футбол, который показывает «Акрон», достаточно хороший, качественный, если мы посмотрим все матчи. Во всех они имели определённые моменты, где-то им не везло. И вот к таким соперникам готовиться, когда, если можно так сказать, они припёрты к стенке и будут убиваться за каждый сантиметр на поле, нужно, естественно, очень внимательно и иметь максимальную концентрацию», — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.

Материалы по теме
Рашид Рахимов оценил переход Антона Швеца в «Рубин»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android