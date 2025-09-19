«Опаснейшие команды, которые находятся внизу». Тренер «Рубина» Рахимов — об «Акроне»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ближайшем сопернике «Акроне». Встреча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги состоится 20 сентября.

«Опаснейшие команды, которые находятся внизу, — я всегда об этом говорю. Потому что футбол, который показывает «Акрон», достаточно хороший, качественный, если мы посмотрим все матчи. Во всех они имели определённые моменты, где-то им не везло. И вот к таким соперникам готовиться, когда, если можно так сказать, они припёрты к стенке и будут убиваться за каждый сантиметр на поле, нужно, естественно, очень внимательно и иметь максимальную концентрацию», — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.