«Опаснейшие команды, которые находятся внизу». Тренер «Рубина» Рахимов — об «Акроне»
Поделиться
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ближайшем сопернике «Акроне». Встреча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги состоится 20 сентября.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Опаснейшие команды, которые находятся внизу, — я всегда об этом говорю. Потому что футбол, который показывает «Акрон», достаточно хороший, качественный, если мы посмотрим все матчи. Во всех они имели определённые моменты, где-то им не везло. И вот к таким соперникам готовиться, когда, если можно так сказать, они припёрты к стенке и будут убиваться за каждый сантиметр на поле, нужно, естественно, очень внимательно и иметь максимальную концентрацию», — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 сентября 2025
-
13:45
-
13:36
-
13:32
-
13:26
-
13:25
-
13:25
-
13:21
-
13:16
-
13:11
-
13:10
-
13:01
-
12:55
-
12:53
-
12:42
-
12:38
-
12:35
-
12:20
-
12:20
-
12:15
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:47
-
11:45
-
11:36
-
11:35
-
11:25
-
11:22
-
11:18
-
11:12
-
11:10
-
11:03
-
10:58
-
10:53
-
10:50